"Ліверпуль" вдома прийме "Манчестер Юнайтед" в рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги. В Україні цей матч можна переглянути по телебаченню і онлайн.

Показ поєдинків англійської Прем'єр-ліги в Україні здійснює "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на другому й буде транслюватися матч "Манчестер Юнайтед" – "Ліверпуль". Початок трансляції – о 17:55. Окрім того, о 17.25 на телеканалі "Футбол 2" стартує програма "Check-in".

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Дивитися онлайн матч "Манчестер Юнайтед" – "Ліверпуль" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платне та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступними стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Нагадаємо, матч "Манчестер Юнайтед" – "Ліверпуль" відбудеться у неділю, 16 грудня. Початок зустрічі о 18:00.

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