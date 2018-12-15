У неділю, 16 грудня, в центральному матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги зійдуться "Ліверпуль" та "Манчестер Юнайтед". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому поєдинку.

"Ліверпуль" – беззаперечний фаворит цього матчу. Команда Юргена Клоппа підходить до цієї гри в гарному настрої. Посеред тижня "Ліверпуль" вийшов в плей-офф Ліги чемпіонів, обігравши "Наполі" (1:0). В англійській Прем'єр-лізі мерсисайдці залишаються єдиним колективом, який не програвав у сезоні. Що стосується "Манчестер Юнайтед", то все звично. У Лізі чемпіонів команда Моурінью поступилася "Валенсії" (1:2). Так, МЮ вийшов у плей-офф турніру, але чергова поразка добре демонструє поточний стан в команді.

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У William Hill оцінили перемогу "Ліверпуля" коефіцієнтом 1,53. На те, що "Манчестер Юнайтед" переможе на чужому полі, їх експерти виставили показник 6,00. Більш ймовірною є нічия у цьому матчі – 4,20.

Схожі показники виставили й в PariMatch. На те, що переможуть господарі поля у них коефіцієнт 1,52. Перемога "МЮ" оцінена в 6,50. Нічия має найвище значення – 4,50.

Найвищий коефіцієнт на перемогу "Ліверпуля" дає Marathon bet – 1,56. При цьому що перемога "Манчестер Юнайтед" без змін 6,50, а нічия – 4,40.

Нагадаємо, матч "Ліверпуль" – "Манчестер Юнайтед" відбудеться у неділю, 16 грудня. Початок зустрічі о 18:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу.

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