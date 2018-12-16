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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Шачірі приніс "Ліверпулю" блискучу перемогу в матчі з "Манчестер Юнайтед": відео голів

      266 Читать новость на русском
      Ліверпуль Манчестер Юнайтед: відео голів, огляд матчу
      Ліверпуль – Манчестер Юнайтед відео голів / twitter.com/lfc

      У центральному матчі 17-го туру АПЛ між "Ліверпулем" і "Манчестером Юнайтед" господарям вдалося виграти завдяки двом голам швейцарця Джердана Шачірі.

      Ліверпуль – Манчестер Юнайтед 3:1
      Голи:       Мане, 24, Шачірі, 73, 80 – Лінгард, 33

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      У 17 турі чемпіонату Англії зустрілися одні з найбільш принципових суперників. "Ліверпуль" востаннє перемагав "червоних дияволів" в рамках АПЛ ще 16 березня 2014 року, а остання звитяга на "Енфілді" була взагалі у 2013-му. Наразі команди переслідують різні цілі в чемпіонаті. Якщо підопічні Юргена Клоппа нав’язали боротьбу "Ман Сіті" за чемпіонство, то команда Жозе Моурінью безуспішно намагається потрапити в топ-4.

      "Ліверпуль" зі стартових хвилин нагадав себе минулорічного. Сильний пресинг, реактивна швидкість та динаміка змусила гравців МЮ багато помилятися. На 7 хвилині Фірміно цілив точнісінько в кут, але де Хеа витягнув підступний удар бразильця. Схожим чином за дві хвилини пробив Фабіньо, але м’яч облизав стійку.

      На 24 хвилині "мерсисайдці" таки досягли свого. Фабіньо, який досі проходить процес адаптації на туманному Альбіоні, віддав розкішний пас на Мане. Садьйо не розгубився і переправив м’яч у сітку воріт гостей – 1:0.

      Відео голу Мане

       

       

      Однак місцеві вболівальники не довго раділи. На 32 хвилині Алісон допустив жахливу помилку. Бразильський голкіпер не зміг зафіксувати м’яч після прострілу Лукаку. Лінгард першим встиг зреагувати на відскок та зрівняв рахунок.

      Відео голу Лінгарда

       

       

      Ближче до завершення першого тайму "Ліверпуль" помітно зменшив швидкість. Це дозволило манчестерцям дещо розслабитися. Перший тайм так і завершився з рахунком 1:1.

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      По перерві ситуація на футбольному полі не змінилася. "Ліверпуль" продовжував давити, у той час, як гості проводили контратаки. На 51 хвилині Фірміно увірвався до володінь Давіда де Хеа. Звільнившись від опіки, бразилець пробив з носка, проте іспанський воротар парирував небезпечний удар.

      На 70 хвилині Юрген Клопп випустив на футбольне поле свого джокера – швейцарця Джердана Шачірі. На 73 хвилині Мане "продавив" Андера Ерреру й, увірвавшись у штрафний майданчик, прострілив вздовж лінії воріт. Після серії рикошетів м'яч опинився у Шачірі, який потужно пробив по воротах де Хеа та вивів "Ліверпуль" вперед – 2:1.

      Відео голу Шачірі

       

       

      На 80 хвилині Шачірі оформив дубль. Швейцарець потужно пробив з далеку. М'яч після рикошету дезорієнтував де Хеа – 3:1.

      Відео другого голу Шачірі

       

       

      Третій гол вгамував емоції команд, які в останні десять хвилин догравали поєдинок. Таким чином "Ліверпуль" зумів здобути впевнену перемогу та перервав серію з восьми безвиграшних матчів проти "Манчестер Юнайтед". Перемога дозволила ліверпульцям повернутися на вершину турнірної таблиці. А ось команда Жозе Моурінью продовжує утримувати тільки шосте місце.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

       

      Теги: Футбол Спорт Манчестер Юнайтед ФК Ліверпуль
      Джерело: 24 Канал
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