Центральним матчем вівторка, 11 грудня, у Лізі чемпіонів стане матч між англійським "Ліверпулем" та італійським "Наполі". Це буде матч, де визначатиметься доля путівки у плей-офф турніру. Переглянути гру можна буде і в Україні.

Показ поєдинків Ліги чемпіонів в Україні здійснює "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на останньому і буде транслюватися матч "Ліверпуль" – "Наполі". Початок трансляції – о 21:50.

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Дивитися онлайн матч "Ліверпуль" – "Наполі" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платне та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступний стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Нагадаємо, матч "Ліверпуль" – "Наполі" відбудеться у вівторок, 11 грудня. Початок зустрічі о 22:00.

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