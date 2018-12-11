20:09
11 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      РОМАН НАСІРОВ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Особистий прибиральник Кадирова. Нелітаюче таксі
      Вєсті Кремля
      22:23, 10 грудня
      Вєсті.UA. Радикальний експерт з боксу. Прольот Савченко
      Вєсті.UA
      19:53, 10 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      РОМАН НАСІРОВ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Ліверпуль – Наполі: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

      82 Читать новость на русском
      Ліверпуль - Наполі: де дивитися онлайн
      Ліверпуль – Наполі дивитися онлайн

      Центральним матчем вівторка, 11 грудня, у Лізі чемпіонів стане матч між англійським "Ліверпулем" та італійським "Наполі". Це буде матч, де визначатиметься доля путівки у плей-офф турніру. Переглянути гру можна буде і в Україні.

      Показ поєдинків Ліги чемпіонів в Україні здійснює "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на останньому і буде транслюватися матч "Ліверпуль" – "Наполі". Початок трансляції – о 21:50.

      Читайте також: Барселона – Тоттенхем: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

      Дивитися онлайн матч "Ліверпуль" – "Наполі" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платне та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступний стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

      Нагадаємо, матч "Ліверпуль" – "Наполі" відбудеться у вівторок, 11 грудня. Початок зустрічі о 22:00.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів ФК Ліверпуль Наполі
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як стати на квартирний облік: інструкція
      сьогодні , 19:01 Як стати на квартирний облік: інструкція
      Яніна Ткачук 481
      Про "нову" російську базу поблизу кордону з Україною
      сьогодні , 19:01 Про "нову" російську базу поблизу кордону з Україною
      Дмитро Снєгирьов 3141
      Кого світ втратив у 2018 році: визначні політики, вчені, артисти
      сьогодні , 18:02 Кого світ втратив у 2018 році: визначні політики, вчені, артисти
      Наталя Боднар 2372
      Заложникам советских фильмов: правда о репрессиях, оккупации и "черно-белой" войне
      сьогодні , 17:30 Заложникам советских фильмов: правда о репрессиях, оккупации и "черно-белой" войне
      Павло Казарін 361
      "Цінного" конррозвідника викрили: одіозний Семочко спіймався на брехні
      сьогодні , 17:10 "Цінного" конррозвідника викрили: одіозний Семочко спіймався на брехні
      Артем Овдієнко 1643
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди
       18 червня 2010 , 22:05
      Під час матчу чемпіонату Іспанії обвалилася трибуна з вболівальниками, є постраждалі: фото
       30 вересня , 15:43
      Рінкону зламали щелепу - термінова операція
       21 вересня 2013 , 21:00
      Лужний: Четверте місце для "Динамо" - це навіть не біда…
       2 травня 2014 , 12:52
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук