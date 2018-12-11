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      Ліверпуль – Наполі: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

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      Ліверпуль - Наполі: прогноз на матч 11.12.2018
      Ліверпуль – Наполі прогноз букмекерів / twittet Liverpool

      Ситуація у групі для "Ліверпуля" склалася таким чином, що англійській команді потрібно лише перемагати "Наполі", щоб виходити у плей-офф Ліги чемпіонів. При цьому перемагати треба з різницею у два голи. "Наполі" у цьому матчі влаштує і нічия, щоб пройти далі. У випадку перемоги, вони з групи вийдуть з першого місця. Букмекери оцінили шанси кожної з команд у цьому протистоянні.

      Варто зазначити, що саме "Ліверпуль" є фаворитом у зустрічі з "Наполі". Більшість букмекерських контор не сумніваються, що англійська команда зможе перемогти. Так, у William Hill на перемогу "Ліверпуля" виставили коефіцієнт 1,61. У той час як на перемогу "Наполі" – 5,00. Підсумкова нічия у цьому протистоянні оцінена в 4,33.

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      Не дуже сумніваються у перемозі "Ліверпуля" і в PariMatch. Їх експерти оцінили шанси англійської команди на перемогу коефіцієнтом 1,64. Перемога "Наполі" ж отримала 4,90. Нічия – 4,50.

      Найвищий коефіцієнт на перемогу "Ліверпуля" виставили у "Фаворит спорт" – 1,65. Вони ж оцінили шанси "Наполі" у 5,00. При цьому тут найнижчий із запропонованих коефіцієнтів на нічию – лише 4,15.

      Найвищий коефіцієнт на перемогу "Наполі" ж виставили у Marathon bet – 5,25. Щодо перемоги господарів поля, то тут коефіцієнт 1,63. Нічия – 4,50.

      Нагадаємо, матч "Ліверпуль" – "Наполі" відбудеться у вівторок, 11 грудня. Початок матчу о 22:00. Відео голів та огляд – на сайті 24 Каналу.

      Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів ФК Ліверпуль Наполі
      Джерело: 24 Канал
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