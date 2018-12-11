Салах вивів "Ліверпуль" вперед у матчі з "Наполі": відео голу
У матчі між англійським "Ліверпулем" та італійським "Наполі" господарів вийшли вперед.
На 34 хвилині єгиптянин Мохамед Салах відклеївся від оборонця "Наполі" й з гострого кута переграв Оспіну.
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Ліверпуль Наполі 1:0
Голи: Салах, 34
Джерело: 24 Канал
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