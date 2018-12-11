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      Салах вивів "Ліверпуль" вперед у матчі з "Наполі": відео голу

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      Ліверпуль - Наполі: відео голів, огляд матчу
      Ліверпуль – Наполі відео голів

      У матчі між англійським "Ліверпулем" та італійським "Наполі" господарів вийшли вперед.

      На 34 хвилині єгиптянин Мохамед Салах відклеївся від оборонця "Наполі" й з гострого кута переграв Оспіну.

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      Ліверпуль Наполі 1:0
      Голи: Салах, 34

       

      Теги: Футбол Спорт Ліга чемпіонів Наполі ФК Ліверпуль
      Джерело: 24 Канал
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