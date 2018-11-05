"Ліверпуль" не взяв на матч у Сербію топ-гравця через політичний скандал

У вівторок, 6 листопада, "Ліверпуль" зіграє у Сербії матч Ліги чемпіонів проти "Црвени Звезди". Англійській команді у цьому матчі не допоможе півзахисник Джердан Шакірі. Його не взяли на гру через політичні мотиви.

Причиною такого рішення став скандал на Чемпіонаті світу у Росії. Джердан Шакірі за походженням албанець-косовар, але виступає за збірну Швейцарії. Він разом з ще одним гравцем збірної Швейцарії Гранітом Джакою (теж албанець-косовар за походженням) під час матчу проти Сербії після забитих голів показали "політичного орла". Після забитих голів у ворота Сербії обидва футболісти "схрестили" руки, зобразивши таким чином двоголового орла з герба Косово, а Сербія незалежність Косово не визнає. Після цього жесту на турнірі виник скандал, серби вимагали дискваліфікації гравців. Закінчилося все тим, що обоє гравців були оштрафовані.

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Однак у "Ліверпулі" вирішили убезпечити себе від політичних скандалів. Тож не взяли Джердана Шакірі на гру до Сербії.

"Ми чули про політичні спекуляції та інформацію про те, яку "зустріч" отримає Шакірі у Сербії. Ми ж хочемо на 100 відсотків зосередитися на футболі. І не думати ні про що інше. Ми намагаємося уникнути будь-чого, що могло б нас відволікти від гри. Саме з цієї причини Шакірі не буде грати у цьому матчі. Він це приймає і розуміє. Він наш гравець, ми любимо його, і він буде ще грати за нас багато разів, але не у цей вівторок", – приводить слова головного тренера "Ліверпуля" Юргена Клоппа офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, матч "Црвена Звезда" – "Ліверпуль" відбудеться у вівторок, 6 листопада. Початок матчу о 19:55. Перша гра між цими командами в Англії закінчилася розгромом 4:0 на користь "Ліверпуля".