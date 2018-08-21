"Ліверпуль" стала єдиною командою, що не пропускала в чемпіонаті Англії

Алісон Рамзес Бекер відпрацьовує заплачені за себе кошти. 75-мільйонний голкіпер "Ліверпуля" вже другий матч поспіль залишає свої ворота сухими, а мерсисайдці стають єдиною командою, що ще не пропускала в новому сезоні чемпіонату Англії.

У другому турі підопічні Юргена Клоппа на виїзді розібралися з Крістал Пелес – 2:0.

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На останній хвилині першого тайму рахунок відкрив Джеймс Мілнер з пенальті. А в компенсований час до поєдинку Садьйо Мане встановив остаточні цифри на табло. У підсумку Ліверпуль набирає шість очок і приєднується до когорти лідерів на чолі з "Манчестер Сіті".

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