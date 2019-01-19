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      "Ліверпуль" у напруженому поєдинку здобув перемогу над "Крістал Пелес"

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      "Ліверпуль" у напруженому поєдинку переміг "Крістал Пелес"
      "Ліверпуль" у напруженому поєдинку переміг "Крістал Пелес" / Фото з відкритих джерел

      Лідер англійської прем’єр-ліги "Ліверпуль" пропустив три голи від середняка чемпіонату "Крістал Пелес", а догравав зустріч у меншості – вилучили Джеймса Мілнера.

      Зухвалі гості виграли перший тайм, а згодом по перерві зуміли зрівняти рахунок, уже поступаючись.

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      Втім, ударне атакувальне тріо "Ліверпуля" Саллах – Мане – Фірміно свою справу зробило навідмінно. Єгиптянин оформив дубль, він є одним із лідерів бомбардирської гонки та уже має шістнадцять голів в активі. 

      Команда "Ліверпуля" продовжує лідирувати в чемпіонаті, набравши 60 очок. З результатом 4:3 "Ліверпуль" на сім очок відірвався від "Манчестер Сіті", який свій матч 23 туру проведе в неділю, 20 січня.

      До слова, 12 січня лідеру англійської прем'єр-ліги "Ліверпулю" вистачило єдиного голу, аби взяти три очки на полі "Брайтона". Перемогу "Ліверпулю" приніс гол з пенальті.

      Теги: Спорт Футбол ФК Ліверпуль
      Джерело: 24 канал
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