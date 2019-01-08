"Ліверпуль" вперше за 8 років покинув Кубок Англії на стадії 1/32 фіналу
У матчі 1/32 фіналу Кубка Англії "Вулверхемптон" вдома переміг "Ліверпуль" і вийшов у наступний раунд.
Вулверхемптон – Ліверпуль 2:1
Голи: Хіменес, 38, Невеш, 55 – Орігі, 51
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Господарі приголомшили зіркових "мерсисайдців" на 38-й хвилині і відкрили рахунок у матчі. У другому таймі Дівок Орігі зрівняв рахунок, але "вовки" знову зуміли вийти вперед завдяки точному удару Рубена Невеша.
Це перший випадок з 2011 року, коли "мерсисайдці" залишають змагання на такому ранньому етапі. 8 років тому "Ліверпуль" програв "Манчестер Юнайтед" (0:1) в третьому раунді Кубка і також вилетів з турніру.
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Джерело: 24 Канал
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