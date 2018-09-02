Лівійська армія готова увійти в Тріполі

Підрозділи Лівійської національної армії під командуванням фельдмаршала Халіфи Хафтара готові втрутитися в те, що відбувається в охопленій боями столиці країни Тріполі і навести там порядок.

Про це передає Afrigatenews з посиланням на командувача військами спецпризначення ЗС “Ас-Саіка” Ваніса Бухамада.

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"Ми готові втрутитися, щоб зупинити зіткнення в столиці, з суші, моря і повітря, і зараз очікуємо наказів головнокомандуючого фельдмаршала Хафтара. Героїчні бійці спецназу заплатили і продовжують розплачуватися своїми життями за стабільність батьківщини і ніщо не завадить нам попрямувати в Тріполі або будь-яке інше місце в Лівії, щоб забезпечити безпеку наших громадян", – заявив він.

Бої між ворогуючими угрупованнями в південних і західних передмістях лівійської столиці не припиняються рівно тиждень.