"Лівєр" у тебе між ногами", – прес-аташе збірної України розповів про кумедну історію з фанатами

Прес-аташе національної збірної України з футболу Олександр Гливинський розповів, якій футбольній команді симпатизує, та за кого вболіватиме у фіналі Ліги чемпіонів. Також він дав цікаву пораду, як не треба спілкуватись з фанатами.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу він розповів журналісту Сергію Мельничуку.

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"Я симпатизую "Реалу" з 1985 року, тому я буду послідовним", – зазначив прес-аташе Збірної.

На ствердження журналіста, що він, наприклад, вболіває за "Барселону", Гливинський віджартувався, мовляв: "Та й фанатійте собі!". Також журналіст вирішив поцікавитись перспективами на перемогу команд.

"Як ви вважаєте, хто більше на перемогу заслуговує? В "Реала" це буде вже такий ланцюг перемог. Вони й так гранди, але це буде така жирна риска під цією всією історію. Але "Лівєр" – це ж...", – спитав Мельничук.

Не давши закінчити речення журналісту, прес-аташе Збірної застеріг бути оберижним з такими висловлюваннями.

Обережно з цим "Лівером"! Я якось написав так у Фейсбуку, і від фанатів мені написали "лівєр у тебе між ногами". Вибачайте, ну так написали! (сміється – 24 Канал),

– розповів Олександр Гливинський.