Лобійовані Коломойським зміни до Податкового кодексу не на користь економіці країни, – експерт

Лобійовані олігархом Ігорем Коломойським зміни в Податковий кодекс, які окрім іншого, запроваджують обмеження для видобувачів залізорудної сировини, навряд чи принесуть користь економіці країни, але можуть нашкодити їй.

За словами експерта з питань металургійного сектора Concorde Capital Дмитра Хорошуна, пропоновані методи не будуть стимулювати зростання внутрішнього споживання сталі, а лише змусять видобувачів виживати в умовах жорсткої світової конкуренції. Про це він розповів для статті "Коломойський взявся за видобувачів залізорудної сировини: До чого призведуть сумнівні ініціативи олігарха".

Експерт прокоментував намір депутатів від партії "Слуги народу" підвищити ставку на видобуток залізорудної сировини, яка і так є однією з найбільших у світі.

"Обмеження (у вигляді надвисоких ставок рентних платежів за користування надрами або в іншому вигляді, наприклад, як вважав Коломойський, 75% від прибутку) я особисто вважаю дуже поганою ідеєю. Відразу з'являться контраргументи. Наприклад, Ferrexpo та інші ГЗК абсолютно формально розділяться. Буде виділено видобувний підрозділ, який користується надрами, який платить ренту, але виробляє абсолютно даремний продукт – сиру (незбагачену) руду. Він і буде платити мінімальну ренту, тому що у нього прибутку взагалі буде 0, і ціна на "продукцію", яка майже нікому не потрібна (ні на експортних ринках, ні в Україні), буде мінімальною. І будуть збагачувальні фабрики, які і будуть отримувати основний прибуток, переробляючи сиру руду на збагачену, але які не будуть користуватися надрами і, відповідно, ніякої ренти платити не будуть. Це саме той аргумент, який, можливо, використовує Ferrexpo, кажучи про те, що рента платиться із собівартості збагаченої руди (концентрату), тобто з ціни незбагаченої", – говорить Дмитро Хорошун.

До того ж виникає питання, чому феросплави, які теж є сировиною для металургійної промисловості, як і ЗРС, за логікою Коломойського, не повинні стати об'єктом оподаткування експортними митами. Ймовірно, тому, що вони експортуються за кордон підприємствами Коломойського. За 2018 рік обсяг експорту феросплавів за кордон досяг 1 млрд дол.

"Якщо Коломойський хоче, щоб більше доданої вартості залишалося в Україні, чому він фокусується на трансформації збагаченої руди в сталь? Чому не бере до уваги те, що на ГЗК відбувається досить технологічна трансформація сирої руди в збагачену, і цей крок формує, з якоїсь точки зору, основну додану вартість?", – наголосив Хорошун.

Обмеження на експорт ЗРС, до яких олігарх фактично закликає, можуть нашкодити економіці України, підкреслюють експерти. Мова про зменшення валютної виручки, що може статися, якщо українська продукція стане неконкурентоспроможною на світових ринках.

Нагадаємо, в Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає внесення змін у Податковий кодекс. Якщо узагальнити, то нові норми у разі їх прийняття посилять фіскальний тиск на бізнес і вдарять по підприємствах-експортерах. Наприклад, пропонується додатково обкладати ПДВ реалізацію на експорт нижче собівартості, що фактично не враховує коливання цін на світовому ринку для підприємств-експортерів. Окрім того, законопроєкт передбачає підвищення ставок ренти на видобуток залізорудної сировини – компонента, який використовується при виробництві чавуну, продажі якого приносять Україні мільярди доларів валютної виручки.



Законопроєкт з'явився в Раді незабаром після того, як одіозний олігарх Ігор Коломойський публічно закликав посилити фіскальний тиск на окремі галузі економіки.