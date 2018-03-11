Лобода офіційно підтвердила в Кремлі свою вагітність: фото
Українська співачка Світлана Лобода, яка постійно гастролює в Росії, офіційно підтвердила, що вона вагітна. Відтак через це бере відпустку, за час якої планує записати новий альбом.
Про це Лобода заявила під час вручення однієї з премії у Кремлі. У країні-агресорі Лободу визнали "співачкою року".
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Світлана Лобода і її круглий живіт
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що батьком майбутньої дитини Світлани Лободи може бути лідер Rammstein Тіль Ліндеман.
Джерело: 24 Канал
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