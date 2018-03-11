Лобода офіційно підтвердила в Кремлі свою вагітність: фото

Українська співачка Світлана Лобода, яка постійно гастролює в Росії, офіційно підтвердила, що вона вагітна. Відтак через це бере відпустку, за час якої планує записати новий альбом.

Про це Лобода заявила під час вручення однієї з премії у Кремлі. У країні-агресорі Лободу визнали "співачкою року". Читайте також: Скандальні Лорак і Лобода отримали нові престижні нагороди в Росії: фото Світлана Лобода і її круглий живіт Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що батьком майбутньої дитини Світлани Лободи може бути лідер Rammstein Тіль Ліндеман.