Лобода опублікувала відвертий тизер кліпу, в якому танцює з вагітним животом

Українська співачка Світлана Лобода, яка часто гастролює Росією, опублікувала перший тизер до нового відеокліпу на пісню "SuperSTAR". Не всі користувачі оцінили старання співачки, оскільки там вона танцює з великим округлим животом у надто відвертих позиціях.

У новому відеоролику артистка разом з танцювальним балетом виконує на піску ритмічні рухи, які інколи видаються надто еротичними. Однак особливу увагу користувачів привернув великий округлий живіт Лободи, з яким Світлана тоді перебувала на 9 місяці вагітності. Що цікаво, танцюристки позаду неї теж мають вагітні животики.

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Деякі користувачі відзначили таке незвичайне виконання пісні у час очікування дитини: "Так запалювати з таким животом може тільки LOBODA", "Ваууу... Хоч і вагітна, але все одно не зупиняється", "Ось це я розумію декрет вдався! Тільки вийшла і відразу бомба", "Ну, тепер зрозуміло, чому місце в транспорті не поступаються вагітним".



Кадр з відеокліпу "SuperSTAR"

Однак багато підписників відзначили, що це "занадто вульгарно" для майбутньої матері: "Мені просто неприємно дивитися на це, вульгарно і негарно", "Бідна дитина. На що тільки не йдуть заради слави", "Моя психіка постраждала", "Фу, так жахливо з таким животом і так сіпатися, мені подобається Лобода, але це фу" та інші коментарі пишуть користувачі під відео.

Світлана Лобода "SuperSTAR": дивитись перший тизер кліпу онлайн

Прем’єра відеокліпу "SuperSTAR" запланована на 8 червня 2018 року.

Нагадаємо, що співачка Світлана Лобода нещодавно вдруге стала мамою. За інформацією ЗМІ, пологи відбулись 24 травня. Однак артистка досі не прокоментувала ані цих даних, ані імені новонародженої дівчинки. Також Світлана Лобода наразі тримає в секреті ім'я батька дитини, що викликає чимало чуток у пресі.