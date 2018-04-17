Лобода прийшла на фестиваль у футболці із зображенням можливого батька своєї дитини

Скандальна українська співачка Світлана Лобода, яка постійно виступає у Росії, підігріла чутки про свою вагітність від соліста легендарної німецької рок-групи Rammstein Тілля Ліндеманна.

Світлана прийшла на один із найвідоміших музичних фестивалів світу – Coachella, який проводять в Лос-Анджелесі, в футболці із зображенням обкладинки альбому групи Rammstein, пише Telegram-канал Super.

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Вагітна Світлана Лобода у футболці Rammstein

Видання зазначає, що Лободу сфотографували у VIP-секторі, де також перебували Джастін Бібер, Кайлі Дженнер, Ріанна, Ферджі та інші світові знаменитості. Всі вони насолоджувалися ефектним шоу від Бейонсе.

Нагадаємо, співачка Світлана Лобода чекає на другу дитину – зараз вона перебуває на восьмому місяці вагітності та народжуватиме у США.

За інформацією ЗМІ, батьком майбутнього малюка може бути лідер культової групи Rammstein Тілль Ліндеманн.

Лобода вагітна від Тіля Ліндемана?