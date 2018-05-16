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Лобода прокоментувала чутки про те, що народила другу дитину

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Світлана Лобода спростувала чутки про те, що вдруге стала мамою
Світлана Лобода спростувала чутки про те, що вдруге стала мамою / Фото з відкритих джерел

Українська співачка Світлана Лобода, яка перебуває на останніх місяцях вагітності, спростувала чутки про те, що народила другу дитину.

Так, співачка опублікувала у своєму Instagram фото, на якому позує вагітною.

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Окрім того, 35-річна артистка зауважила, що вітати її з народженням дитини поки що рано. 

Чутки про мене поки занадто перебільшені,
– написала Лобода.

 

слухи обо мне пока слишком преувеличены️

Допис, поширений LOBODA️ (@lobodaofficial)

Зауважимо, шанувальники виконавиці були впевнені, що вона вже декілька днів тому вдруге стала мамою, однак ретельно приховує цей факт.

Такі припущення були викликані світлинами, які Лобода нещодавно виклала на своїй сторінці в мережі. Зокрема, фанати співачки припустили, що вона народила після того, як артистка виклала в мережі фото, на яких не помітний вагітний животик артистки.

 

Доброе утродавно не получала столько кислорода в кровь

Допис, поширений LOBODA️ (@lobodaofficial)

Нагадаємо, Світлана Лобода оголосила про свою вагітність під час вручення нагород у Москві. Одразу після цього зірка зі своєю донькою Євангеліною вирушила до США, де планує народжувати другу дитину.

У ЗМІ припускають, що батьком дитини може бути лідер Rammstein Тіль Ліндеман. Про їх стосунки журналісти писали ще в липні 2017 року. Тоді Світлана Лобода і Тіль Ліндеман провели час разом на фестивалі в Баку. Музикант цілував та обіймав українку, що й стало приводом для подальших чуток.

Теги: LifeStyle Світлана Лобода Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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