Лобода прокоментувала чутки про те, що народила другу дитину

Українська співачка Світлана Лобода, яка перебуває на останніх місяцях вагітності, спростувала чутки про те, що народила другу дитину.

Так, співачка опублікувала у своєму Instagram фото, на якому позує вагітною.

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Окрім того, 35-річна артистка зауважила, що вітати її з народженням дитини поки що рано.

Чутки про мене поки занадто перебільшені,

– написала Лобода.

Зауважимо, шанувальники виконавиці були впевнені, що вона вже декілька днів тому вдруге стала мамою, однак ретельно приховує цей факт.

Такі припущення були викликані світлинами, які Лобода нещодавно виклала на своїй сторінці в мережі. Зокрема, фанати співачки припустили, що вона народила після того, як артистка виклала в мережі фото, на яких не помітний вагітний животик артистки.

Нагадаємо, Світлана Лобода оголосила про свою вагітність під час вручення нагород у Москві. Одразу після цього зірка зі своєю донькою Євангеліною вирушила до США, де планує народжувати другу дитину.



У ЗМІ припускають, що батьком дитини може бути лідер Rammstein Тіль Ліндеман. Про їх стосунки журналісти писали ще в липні 2017 року. Тоді Світлана Лобода і Тіль Ліндеман провели час разом на фестивалі в Баку. Музикант цілував та обіймав українку, що й стало приводом для подальших чуток.