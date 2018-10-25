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      Лобода виклала фото з лікарні та розповіла про операцію

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      Світлана Лобода попала в лікарню
      Світлана Лобода попала в лікарню / Фото з Іnstagram

      Українська співачка Світлана Лобода, яку госпіталізували у Москві, розповіла, чому їй терміново зробили операцію.

      Як раніше повідомлялося, Світлані Лободі стало погано під час репетиції у Москві, і її забрала швидка. Співачку терміново прооперували.

      Читайте також: Світлана Лобода потрапила до лікарні: причина госпіталізації

      За словами 36-річної Лободи, маленький камінчик у нирці змінив усі її плани, до яких вони з командою готувалися півроку.

      "Маленький камінчик став наріжним. Мені потрібна була термінова операція. Лікарі дали 3 хвилини для прийняття рішення. У мене не було вибору... Вчора (24 жовтня) мене прооперували. Я потроху приходжу до тями. Поки складно повірити в те, що відбувається. Але я – фаталіст, а значить все так як має бути", – написала вона в Instagram і додала фото з лікарні.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Мои дорогие... Пишу и плачу от боли и обиды Все, что со мной произошло за последние дни, причинило много боли и разрушило наши планы на встречу. Я так ждала этих концертов. Последние полгода мы круглосуточно готовили наше шоу. я хотела порадовать вас, удивить, вдохновить, отдать вам все, что накопилось во мне - всю мою любовь, все мои песни! Но жизнь - непредсказуема. Беда всегда приходит неожиданно и меняет все. Маленький камушек стал краеугольным. Мне потребовалась срочная операция. Врачи дали 3 минуты для принятия решения. У меня не было выбора... Вчера меня прооперировали. Я понемногу прихожу в себя. Пока сложно поверить в происходящее. Но я - фаталист, а значит все так как должно быть. Я благодарю всех за поддержку и обещаю: мы еще споем! Наши партнеры, с большим трудом, нашли новые даты встречи: концерт запланированный к проведению 25 октября, переносится на 17 января 2019г. концерт запланированный к проведению 26 октября, переносится на 18 января 2019г. концерт, запланированный к проведению 28 октября, переносится на 20 января 2019г. если вы не сможете посетить наши концерты в январе, вы имеете возможность сдать билет. Все приобретенные билеты действительны на новые даты без обмена. Берегите себя и своих близких! Я обещаю скоро выйти на связь и поговорить с вами лично!

      Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

       

      Теги: Новини України LifeStyle Російські гастролери Світлана Лобода
      Джерело: 24 Канал
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