Лобода виклала фото з лікарні та розповіла про операцію

Українська співачка Світлана Лобода, яку госпіталізували у Москві, розповіла, чому їй терміново зробили операцію.

Як раніше повідомлялося, Світлані Лободі стало погано під час репетиції у Москві, і її забрала швидка. Співачку терміново прооперували.

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За словами 36-річної Лободи, маленький камінчик у нирці змінив усі її плани, до яких вони з командою готувалися півроку.

"Маленький камінчик став наріжним. Мені потрібна була термінова операція. Лікарі дали 3 хвилини для прийняття рішення. У мене не було вибору... Вчора (24 жовтня) мене прооперували. Я потроху приходжу до тями. Поки складно повірити в те, що відбувається. Але я – фаталіст, а значить все так як має бути", – написала вона в Instagram і додала фото з лікарні.