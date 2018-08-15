Лобода з маленькою донькою знялася для російського журналу: фото

Українська співачка Світлана Лобода, яка будує кар’єру у Росії, вперше знялася з молодшою дочкою Тільдою для глянцю.

Лобода прикрасила обкладинку та дала інтерв’ю російському чоловічому виданню GQ.

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Світлана Лобода з донькою для GQ

Співачка не показала обличчя 2-місячної доньки, однак засвітила стрункі ноги та підтягнуту фігуру.

Лобода посвітила стрункими ногами і глибоким декольте

Народження Тільди активно обговорювали у ЗМІ, адже досі невідомо, хто є батьком дівчинки. За деякою інформацією – це соліст групи Rammstein Тілль Ліндеманн, з яким Лобода познайомилася рік тому в Баку.

Лобода також виховує старшу доньку, семирічну Євангеліну, батьком якої є танцюрист і хореограф Андрій Цар.