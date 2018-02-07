Лобода "засвітилася" у компанії дизайнера екс-дружини Путіна

Українська виконавиця Світлана Лобода опублікувала фото з відомим російським дизайнером одягу Ігорем Чапуріним, який шиє одяг для таких персон як дружина прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва та екс-дружина Володимира Путіна.

Світлину з дизайнером вона показала на своїй сторінці в Instagram.

"Почуття, що ми сто років знайомі. Це відчуття і в цьому багато майбутнього. Але зараз спати. І як кажуть прекрасні, мудрі істини – ранок вечора мудріший", – йдеться в дописі до фото, яке Світлана Лобода поширила зі сторінки Ігоря Чапуріна.

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Як відомо, Ігор Чапурін є одним з найпопулярніших у Росії модельєрів, а слави собі зажив завдяки іменитим клієнтам – він шив гардероб для перших леді Росії, а саме для тепер екс-дружини Володимира Путіна Людмили та дружини Дмитра Медведєва Світлани.