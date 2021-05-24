Для його визволення залучили бригаду рятувальників. Після того усіх 4 людей доправили до лікарні.
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Аварія поблизу Дніпра: деталі
- ДТП сталася о 22:37 на трасі Дніпро – Кобеляки – Решетилівка біля селища міського типу Царичанка.
- Лоб в лоб зіштовхнулись два авто.
- Машиною Mercedes-Benz керував 61-річний водій.
- У Geely CK їхала сім'я з 3 осіб: подружжя та їхня 18-річна донька.
Одне з понівечених авто / Фото ДСНС
- Їх усіх доправили до Царичанської районної лікарні.
- 37-річного водія Geely CK, який знепритомнів від удару, госпіталізували до Кам’янської міської лікарні швидкої медичної допомоги.
- У поліції встановлюють деталі обставин ДТП.