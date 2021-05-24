Лобове зіткнення під Дніпром: машини розбило вщент, 4 людини в лікарні – фото

24 травня 2021 , 10:34
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Джерело:

ДСНС

ДТП у Царичанському районі поблизу Дніпра сталася ввечері 23 травня. Зіштовхнулись фургон Mercedes-Benz та легковик Geely CK. Від удару автомобілі зім'яло: водій останньої знепритомнів, а його тіло затисло в корпусі машини.

Для його визволення залучили бригаду рятувальників. Після того усіх 4 людей доправили до лікарні.

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Аварія поблизу Дніпра: деталі

  • ДТП сталася о 22:37 на трасі Дніпро – Кобеляки – Решетилівка біля селища міського типу Царичанка.
  • Лоб в лоб зіштовхнулись два авто.
  • Машиною Mercedes-Benz керував 61-річний водій.
  • У Geely CK їхала сім'я з 3 осіб: подружжя та їхня 18-річна донька.


Одне з понівечених авто / Фото ДСНС

  • Їх усіх доправили до Царичанської районної лікарні.
  • 37-річного водія Geely CK, який знепритомнів від удару, госпіталізували до Кам’янської міської лікарні швидкої медичної допомоги.
  • У поліції встановлюють деталі обставин ДТП.
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Автор: Вікторія Андрєєва