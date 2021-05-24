Лобове зіткнення під Дніпром: машини розбило вщент, 4 людини в лікарні – фото

10:34

ДТП у Царичанському районі поблизу Дніпра сталася ввечері 23 травня. Зіштовхнулись фургон Mercedes-Benz та легковик Geely CK. Від удару автомобілі зім'яло: водій останньої знепритомнів, а його тіло затисло в корпусі машини.