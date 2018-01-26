Локомотив наїхав на дитину на Львівщині
Напередодні у місті Рава-Руська, що у Жовківському районі Львівської області, дизельний потяг серйозно травмував місцевого 12-річного жителя.
Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.
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"Поліцейські попередньо встановили, що дизельний тягач з десятьма вантажними вагонами перед залізничним переїздом наїхав на 12-річного місцевого хлопчика. Дитину госпіталізовано з діагнозом: "відкрита черепно-мозкова травма, мозкова кома", – розповідають правоохоронці.
Потяг наїхав на хлопчика перед переїздом
Додамо, що на місці працювала слідчо-оперативна група.
Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події та вирішується питання про відкриття кримінального провадження.