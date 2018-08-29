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Ломаченка назвали найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії на сайті Sky Sport

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Sky Sports

Український боксер Василь Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Усику цьому рейтингу – лише четвертий.

Видання Sky Sport на своєму сайті провело відповідне опитування. Ломаченко набрав 10,5 тисяч голосів читачів. Генадій Головкін який опинився на другому місці, набрав 10,2 тисячі голосів.

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Журналісти видання відзначили, що Ломаченка за 12 боїв зумів виграти чемпіонські пояси у трьох ваговий категоріях, титул суперчемпіона за версією WBA, а також золоті медалі Олімпіади.

Ще один українець – абсолютний чемпіон світу Олександр Усик опинився лише на четвертій позиції. За нього проголосувало 22,5 тисяч читачів.

Рейтинг найкращий боксерів світу за версією читачів Sky Sports:

1. Василь Ломаченко (Україна) – чемпіон WBA в легкій вазі
2. Геннадій Головкін (Казахстан) – володар поясів IBF, WBA і WBC gold в середній вазі
3. Теренс Кроуфорд (США) – чемпіон WBO в напівсередній вазі
4. Олександр Усик (Україна) – абсолютний чемпіон світу у важкій вазі
5. Майкі Гарсія (США) – чемпіон WBO, WBC, The Ring в легкій вазі
6. Еррол Спенс молодший (США) – чемпіон IBF в напівсередній вазі
7. Ентоні Джошуа (Великобританія) – володар поясів IBF, WBA та WBO gold в суперважкій вазі
8. Наоя Іноуе (Японія) – чемпіон світу WBA в найлегшій вазі
9. Сауль "Канело" Альварес (Мексика) – претендент на пояси чемпіона світу в середній вазі
10. Срісакет Сор Рунгвісаі (Таїланд) – чемпіон світу WBC у другій найлегшій вазі

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Теги: Бокс Василь Ломаченко Олександр Усик Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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