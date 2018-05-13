Ломаченко – Лінарес: хронологія бою

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко битиметься проти чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі венесуельця Хорхе Лінареса. Онлайн бою та все найцікавіше, що його оточує – на сайті "24".

Бій Василя Ломаченка і Хорхе Лінареса відбувся в ніч з 12 на 13 травня. Це був бій за титул чемпіона WBA у легкій вазі, яким володів Лінарес.

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