Ломаченко дав серйозного прочухана Беленюку: жартівливе відео

Український володар поясу за версією WBO у напівлегкій вазі Василь Ломаченко вміє не лише боксувати, а й боротися. Зокрема, від таких його талантів постраждав срібний призер Олімпіади-2016 Жан Беленюк, який є професійним борцем.

Останній якраз і оприлюднив відповідне відео у своєму Instagram.

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"Якщо хтось не бачив як Василь Ломаченко кидає прогин заднім захопленням, то будь ласка", – підкреслив під дописом спортсмен.

На кадрах видно, як обидва олімпійці боряться, і Ломаченко кілька разів тріумфує над Беленюком.

До слова, боксер є на 25 кілограмів легшим за борця – 60 проти 85 кілограмів.