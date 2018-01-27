Ломаченко дав серйозного прочухана Беленюку: жартівливе відео
03:31, сьогодні 3329 Читать новость на русском
Український володар поясу за версією WBO у напівлегкій вазі Василь Ломаченко вміє не лише боксувати, а й боротися. Зокрема, від таких його талантів постраждав срібний призер Олімпіади-2016 Жан Беленюк, який є професійним борцем.
Останній якраз і оприлюднив відповідне відео у своєму Instagram.
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"Якщо хтось не бачив як Василь Ломаченко кидає прогин заднім захопленням, то будь ласка", – підкреслив під дописом спортсмен.
На кадрах видно, як обидва олімпійці боряться, і Ломаченко кілька разів тріумфує над Беленюком.
До слова, боксер є на 25 кілограмів легшим за борця – 60 проти 85 кілограмів.
Джерело: 24 Канал
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