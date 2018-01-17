Ломаченко домовляється про бій з відомим філіппінським боксером

Український боксер Василь Ломаченко домовляється про бій з легендарним філіппінцем Менні Пакьяо.

Про це розповів сам філіппінський чемпіон світу у восьми вагових категоріях.

Боксер зізнався, що наразі сторони домовляються про дивізіон, в якому спортсмени битимуться. Про дату і місце зустрічі поки що говорити зарано, але раніше Менні Пакьяо планував повернутися в ринг у квітні 2018 року.

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Зазначимо, що у липні 2017 року філіппінець програв пояс Чемпіона світу WBO у напівсередній вазі австралійцеві Джеффу Хорну. Водночас Василь Ломаченко 9 грудня переміг Гільєрмо Рігондо. Український хай-тек залишається чемпіоном світу WBO у другому напівлегкому дивізіоні.