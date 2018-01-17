04:53
18 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Релігійний відбір до мерії Росії. Негарячі страхи Якутії
Вєсті Кремля
23:01, 17 січня
Вєсті. UA. Неприборкані фантазії Луценка. Добкін став духовним
Вєсті.UA
22:02, 17 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Косметика совкового розливу
Згадати все
19:27, 15 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

Ломаченко домовляється про бій з відомим філіппінським боксером

00:17, сьогодні 279 Читать новость на русском

Український боксер Василь Ломаченко домовляється про бій з легендарним філіппінцем Менні Пакьяо.

Про це розповів сам філіппінський чемпіон світу у восьми вагових категоріях.

Боксер зізнався, що наразі сторони домовляються про дивізіон, в якому спортсмени битимуться. Про дату і місце зустрічі поки що говорити зарано, але раніше Менні Пакьяо планував повернутися в ринг у квітні 2018 року.

Читайте також: Кого він переміг, щоб бути "Бійцем року", – відомий боксер гнівно прокоментував титули Ломаченка

Зазначимо, що у липні 2017 року філіппінець програв пояс Чемпіона світу WBO у напівсередній вазі австралійцеві Джеффу Хорну. Водночас Василь Ломаченко 9 грудня переміг Гільєрмо Рігондо. Український хай-тек залишається чемпіоном світу WBO у другому напівлегкому дивізіоні.

Теги: Василь Ломаченко Бокс
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Какой безумный эксперимент помог стать счастливее жителям Финляндии
17 січня, 23:00 Какой безумный эксперимент помог стать счастливее жителям Финляндии
574
Головні новини 17 січня: знову негода, резонансна ДТП у Харкові і тенісні перемоги
17 січня, 22:24 Головні новини 17 січня: знову негода, резонансна ДТП у Харкові і тенісні перемоги
458
Болячка для міністра: чому українські можновладці лікуються за кордоном?
17 січня, 21:53 Болячка для міністра: чому українські можновладці лікуються за кордоном?
Михайло Поживанов 623
17 січня, 21:01 "Вогонь і лють" президента США: вся правда про Трампа в одній скандальній книзі
Наталія Лебідь 438
Марта Костюк: що відомо про 15-річну сенсаційну українську тенісистку
17 січня, 20:01 Марта Костюк: що відомо про 15-річну сенсаційну українську тенісистку
Ігор Саджениця 2789
Володимир Кличко отримав гнівного листа від відомого боксера
 12 листопада 2017 , 15:59
Відомий оператор мобільного зв'язку суттєво підвищив тарифи
 29 серпня 2017 , 19:44
Трагічний кінець кар'єри легендарного бігуна Усейна Болта: промовисті фото
 13 серпня 2017 , 11:32
Бабкін зробив заяву щодо Росії
 12 жовтня 2017 , 22:19
Звільнений бранець терористів пояснив, чому сталися війна на Донбасі та анексія Криму
28 грудня 2017 , 07:45
Бій Усик – Хук: на дуелі поглядів німець штовхнув та грубо обізвав українця
 6 вересня 2017 , 19:57
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук