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      Ломаченко: Хотів би навчитися зникати

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      Василь Ломаченко
      Василь Ломаченко / Днепр Час

      Чемпіон світу в легкій ваговій категорії WBO і WBA Василь Ломаченко розповів, чому б він хотів навчитися, якби у нього була така можливість.

      Ломаченко в інтерв'ю Vringe.com сказав, що хотів би навчитися зникати, однак не через велику кількість прихильників, які часто не дають йому проходу.

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      "Я думаю, що у будь-якої людини настає момент, коли їй просто хочеться побути в тиші, наодинці хоча б кілька годин, а це не завжди виходить. Якби була така можливість, я б із задоволенням навчився б це робити", – сказав Василь.

      Також Ломаченко сказав, що б він собі порадив під час початку професійної кар'єри: "Удар Салідо декілька разів нижче пояса".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Василь Ломаченко Бокс
      Джерело: 24 Канал
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