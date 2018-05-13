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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Ломаченко – Лінарес: яскраві фото з боксерського поєдинку

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Василь Ломаченко переміг Хорхе Лінареса технічним нокаутом у 10 раунді. Протягом усього поєдинку боксери продемонстрували хорошу техніку та удари, які доходили до цілі. Представляємо вам яскраву підбірку фото з цього боксерського поєдинку.

Ломаченко переміг і став новим чемпіоном WBA у легкій вазі. До цього чемпіонський пояс був у Лінареса. А Ломаченко був чемпіоном світу за версією WBO у напівсередній вазі.

Читайте також: Ломаченко переміг Лінареса і став чемпіоном WBA у легкій вазі

Варто зауважити, що Лінарес у бою намагався взяти верх над Ломаченком за допомогою довших рук. Натомість українець – завдяки більшій кількості ударів.

При цьому обоє боксерів за час поєдинку падали на ринг. Спочатку Ломаченко у шостому раунді побував у нокдауні вперше за свою професійну кар’єру, згодом Лінарес – у десятому. Саме після цього падіння суддя зупинив поєдинок, а Ломаченко здобув перемогу технічним нокаутом.

Читайте також: Відео бою Ломаченко – Лінарес

Фото: Getty Images та соцмережі

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Теги: Ломаченко – Лінарес Василь Ломаченко Бокс Новини спорту Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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