Ломаченко – Лінарес: яскраві фото з боксерського поєдинку

Василь Ломаченко переміг Хорхе Лінареса технічним нокаутом у 10 раунді. Протягом усього поєдинку боксери продемонстрували хорошу техніку та удари, які доходили до цілі. Представляємо вам яскраву підбірку фото з цього боксерського поєдинку.

Ломаченко переміг і став новим чемпіоном WBA у легкій вазі. До цього чемпіонський пояс був у Лінареса. А Ломаченко був чемпіоном світу за версією WBO у напівсередній вазі.

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Варто зауважити, що Лінарес у бою намагався взяти верх над Ломаченком за допомогою довших рук. Натомість українець – завдяки більшій кількості ударів.

При цьому обоє боксерів за час поєдинку падали на ринг. Спочатку Ломаченко у шостому раунді побував у нокдауні вперше за свою професійну кар’єру, згодом Лінарес – у десятому. Саме після цього падіння суддя зупинив поєдинок, а Ломаченко здобув перемогу технічним нокаутом.

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Фото: Getty Images та соцмережі

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