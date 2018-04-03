17:09
3 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
6°C
11°C 2°C
  • середа
    16°C 5°C
  • четвер
    13°C 7°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія взялася за пошану релігії. Перший дрон пошти Росії – у мотлох
Вєсті Кремля
22:27, 2 квітня
Вєсті.UA. Статки Тимошенко з неба. Великий поет Добкін
Вєсті.UA
21:36, 2 квітня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ломаченко відповів на зухвалу заяву Лінареса, запропонувавши йому парі

1330 Читать новость на русском
Бій Ломаченко – Лінарес: парі
Бій Ломаченко – Лінарес: парі / xsport.ua

Чемпіон світу у напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко готовий поставити всі свої гроші на перемогу у бою з Хорхе Лінаресом. Він запропонував венесуельцю парі.

Про це заявив сам боксер, повідомляє ESNEWS.

Суперник Хорхе Лінарес заявив, що люди можуть ставити свої будинки на його перемогу. Відповідь від Василя Ломаченка не забарилася. Він запропонував венесуельцю парі – скинутися по 100 тисяч доларів, виграш дістанеться переможцю поєдинку.

Читайте також: Бій Ломаченко – Лінарес: ​​перші прогнози букмекерів

Ставити будинок на його перемогу? Серйозно? Багато людей можуть залишитися бездомними. Якщо він такий впевнений, то я пропоную парі – нехай поставить сам на себе 100 тисяч доларів, а я поставлю на себе. Хто переможе, той забере 200 тисяч,
– заявив Василь Ломаченко.

Український боксер додав, що може поставити і 200-300 тисяч, але боїться розорити свого суперника.

"Я готовий і на всі гроші зіграти, але не впевнений, що він на це піде", – сказав Ломаченко.

Він додав, що Хорхе Лінарес є боксером високого класу, він добре рухається, відчуває дистанцію та може потужно вдарити.

Василь Ломаченко запропонував Хорхе Лінаресу парі – відео

Нагадаємо, бій Ломаченко – Лінарес відбудеться 12 травня. Імовірно, зустріч пройде в американському Нью-Йорку. До слова, переможець поєдинку може здобути набагато більше чемпіонських пасків, аніж очікувалося.

До слова, український чемпіон світу у напівлегкій вазі за версією WBO (10-1, 8 КО) Василь Ломаченко вважає свого майбутнього суперника венесуельця Хорхе Лінареса (44-3, 27 КО) дуже хорошим спортсменом з відмінною швидкістю та прекрасним інтелектом.

Теги: Новини України Новини спорту Василь Ломаченко Бокс
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Глухий та без броніка: історія одного виходу українських розвідників
сьогодні, 17:02 Глухий та без броніка: історія одного виходу українських розвідників
Олексій Чибісов 158
Кібергігієна: чому треба мити руки після користування інтернетом
сьогодні, 15:04 Кібергігієна: чому треба мити руки після користування інтернетом
Блог Медіа 795
Проросійські бойовики на Донбасі зазнали величезних втрат
сьогодні, 16:18 Проросійські бойовики на Донбасі зазнали величезних втрат
1319
Лідера антиукранської партії у Польщі звинуватили у шпигунстві на користь Росії
сьогодні, 16:52 Лідера антиукранської партії у Польщі звинуватили у шпигунстві на користь Росії
120
Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
сьогодні, 14:01 Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
Олена Булан 2908
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук