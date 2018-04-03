Ломаченко відповів на зухвалу заяву Лінареса, запропонувавши йому парі

Чемпіон світу у напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко готовий поставити всі свої гроші на перемогу у бою з Хорхе Лінаресом. Він запропонував венесуельцю парі.

Про це заявив сам боксер, повідомляє ESNEWS.

Суперник Хорхе Лінарес заявив, що люди можуть ставити свої будинки на його перемогу. Відповідь від Василя Ломаченка не забарилася. Він запропонував венесуельцю парі – скинутися по 100 тисяч доларів, виграш дістанеться переможцю поєдинку.

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Ставити будинок на його перемогу? Серйозно? Багато людей можуть залишитися бездомними. Якщо він такий впевнений, то я пропоную парі – нехай поставить сам на себе 100 тисяч доларів, а я поставлю на себе. Хто переможе, той забере 200 тисяч,

– заявив Василь Ломаченко.

Український боксер додав, що може поставити і 200-300 тисяч, але боїться розорити свого суперника.

"Я готовий і на всі гроші зіграти, але не впевнений, що він на це піде", – сказав Ломаченко.

Він додав, що Хорхе Лінарес є боксером високого класу, він добре рухається, відчуває дистанцію та може потужно вдарити.

Василь Ломаченко запропонував Хорхе Лінаресу парі – відео

Нагадаємо, бій Ломаченко – Лінарес відбудеться 12 травня. Імовірно, зустріч пройде в американському Нью-Йорку. До слова, переможець поєдинку може здобути набагато більше чемпіонських пасків, аніж очікувалося.



До слова, український чемпіон світу у напівлегкій вазі за версією WBO (10-1, 8 КО) Василь Ломаченко вважає свого майбутнього суперника венесуельця Хорхе Лінареса (44-3, 27 КО) дуже хорошим спортсменом з відмінною швидкістю та прекрасним інтелектом.