Бій Ломаченко – Лінарес: ​​перші прогнози букмекерів

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко проведе бій проти власника пояса за версією WBA в легкій вазі мексиканця Хорхе Лінареса. Букмекери прогнозують українцю перемогу.

Про це повідомляє Іsport з посиланням на дані букмекерської контори "Bwin".

На думку букмекерів, український боксер Василь Ломаченко є фаворитом майбутнього протистояння з Хорхе Лінаресом.

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Ставки на перемогу Василя Ломаченка букмекерська контора приймає з коефіцієнтом 1,13. Успіх представника Мексики Хорхе Лінареса оцінюють котируванням 6,0. А нічийний результат зустрічі – 26,0.

Нагадаємо, бій Ломаченко – Лінарес відбудеться 12 травня. Імовірно, зустріч пройде в американському Нью-Йорку. До слова, переможець поєдинку може здобути набагато більше чемпіонських пасків, аніж очікувалося.



До слова, український чемпіон світу у напівлегкій вазі за версією WBO (10-1, 8 КО) Василь Ломаченко вважає свого майбутнього суперника венесуельця Хорхе Лінареса (44-3, 27 КО) дуже хорошим спортсменом з відмінною швидкістю та прекрасним інтелектом.