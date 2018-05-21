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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Ломаченко може провести бій одразу за чотири чемпіонські пояси

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко

Український боксер Василь Ломаченко, який став чемпіоном за версією WBA у легкій вазі, невдовзі може зібрати ще три чемпіонські пояси.

Як заявив менеджер Ломаченка Егіс Клімас, Ломаченко може провести бій проти чемпіона WBO Рея Белтрана. У той час чемпіон WBC Майкі Гарсія проведе бій проти чемпіона за версією IBF Роберта Істера-молодшого. Переможці цих боїв і проведуть поєдинок, завдяки якому вдасться об’єднати всі чотири пояси чемпіонів у легкій вазі. 

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При цьому Егіс Клімас застерігає, що можливий суперник Ломаченка – Рей Белтран – не такий простий боксер. Він нагадав, що Белтран є чемпіоном за версією WBO, і виступає у легкій вазі з 2007 року, у той час як для Ломаченка це буде лише другий бій у цій ваговій категорії.

"Вважаю, було б ідеально, якщо Гарсія збирається битися з Істером, а Ломаченко з Белтраном, щоб переможці цих боїв зустрілися один з одним за звання абсолютного чемпіона", – додав Клімас.

Нагадаємо, Василь Ломаченко став новим чемпіоном світу з боксу за версією WBA в легкій вазі, здолавши у 10 раунді технічним нокаутом Хорхе Лінареса.

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Теги: Новини спорту Бокс Василь Ломаченко
Джерело: 24 Канал
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