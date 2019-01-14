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      Ломаченко може провести бій проти чемпіона світу за версією WBC

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      Ломаченко може провести бій проти чемпіона світу за версією WBC
      Ломаченко може провести бій проти чемпіона світу за версією WBC / boxingscene.com

      Президент Top Rank Тодд ду Буе розповів, що український чемпіон за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко може наприкінці року зустрітися з чемпіоном світу за версією WBC у другій напівлегкій вазі Мігелем Берчельтом, або Франциско Варгасом.

      У коментарі ESPN він заявив, що переможець потенційного матчу-реваншу між Берчельтом і Варгасом до кінця року буде в черзі або битиметься з нинішнім чемпіоном WBA Василем Ломаченком.

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      Варгас не виходив у ринг після того, як 12 квітня 2018 року переміг Рода Салку. У першому поєдинку між Берчельтом та Варгасом саме першому вдалося перемогти технічним нокаутом та завоювати титул чемпіона світу за версією WBC у другій напівлегкій вазі.

      "Берчельт проявив інтерес до бою проти Ломаченка, і я думаю, що переможець цієї битви зустрінеться з ним пізніше в цьому році", – сказав президент Top Rank.

      Нагадаємо, що промоутер Василя Ломаченка (12-1, 9 КО) Боб Арум повідомив дату повернення чемпіону світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO у ринг.

      Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
      Джерело: 24 Канал
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