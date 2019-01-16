Ломаченко навесні проведе бій за пояс IBF, а влітку битиметься з Кроллою у Британії, – промоутер

Промоутер Боб Арум (Top Rank Promotions) стверджує, що влітку 2019 року чемпіон WBA і WBO в легкій вазі українець Василь Ломаченко відправиться до Британії на бій з місцевим обов'язковим претендентом Ентоні Кроллою. Та спершу в планах українця завоювання третього чемпіонського поясу в дивізіоні – за версією IBF.

Ломаченко зустрінеться з переможцем бою Іса Чанієв (Росія) – Річард Коммі (Гана).

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"Ну ось, дивіться. 2-го лютого ми разом з телеканалом ESPN робимо бій за вакантний титул IBF між Ісою Чанієвим і Річардом Коммі. Обидва вже підписали контракт – у разі перемоги зустрінуться з Ломаченком у квітні. Якщо ніяких форс-мажорів не виникне, то так все і буде", – заявив Арум.

За словами Арума, повернення в ринг українця відбудеться 12 квітня на стадіоні Forum в Інглвуді (штат Каліфорнія, США).

"А влітку я планую зробити йому бій в Британії з (обов'язковим претендентом за версією WBA, – Спорт24.) Ентоні Кроллою, – розповів Арум в інтерв'ю TalkSport. – Знаю, що Лома із задоволенням проведе бій у Британії".

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