Ломаченко назвав боксера, з яким хоче битися наступним

Після перемоги над Хосе Пердасою, завдяки чому Василь Ломаченко став чемпіоном світу за версіями WBA та WBO, він назвав ім’я боксера, з яким би наступним хотів вийти в ринг.

За словами Ломаченка, він мріє боксувати з американцем Майкі Гарсія. Про це українець заявив одразу після бою проти Педраси.

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Варто зазначити, що Майкі Гарсія є чинним чемпіоном світу у легкій вазі за версією WBC. Однак американець піднявся у вищу вагову категорію та наступний свій поєдинок проведе у березні 2019 року з Ерролом Спенсом за титул чемпіона світу за версією IBF в напівсередній вазі. Відтак для бою Ломаченко – Гарсія одному з боксерів доведеться змінювати вагову категорію.