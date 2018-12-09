Ломаченко назвав боксера, з яким хоче битися наступним
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Після перемоги над Хосе Пердасою, завдяки чому Василь Ломаченко став чемпіоном світу за версіями WBA та WBO, він назвав ім’я боксера, з яким би наступним хотів вийти в ринг.
За словами Ломаченка, він мріє боксувати з американцем Майкі Гарсія. Про це українець заявив одразу після бою проти Педраси.
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Варто зазначити, що Майкі Гарсія є чинним чемпіоном світу у легкій вазі за версією WBC. Однак американець піднявся у вищу вагову категорію та наступний свій поєдинок проведе у березні 2019 року з Ерролом Спенсом за титул чемпіона світу за версією IBF в напівсередній вазі. Відтак для бою Ломаченко – Гарсія одному з боксерів доведеться змінювати вагову категорію.
Джерело: 24 Канал
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