Ломаченко негативно висловився щодо переходу Усика в суперважку вагу

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко прокоментував можливий перехід свого друга і абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика в суперважку вагу.

На своєму Youtube-каналі Ломаченко повідомив, що зараз не бачить Усика в суперважкій ваговій категорії і вже говорив йому про це.

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Зараз би я не хотів цього говорити, але я вважаю, що прямо зараз, в найближчий рік - занадто рано. Зрозуміло, що можна перейти в суперважку вагу, боксувати незрозуміло з ким і виглядати добре. Я говорю про топів – я б поки не робив цього,

– сказав Ломаченко.

Нагадаємо, що бій Усик – Белью відбудеться 10 листопада в Манчестері. На кону поєдинку стоятимуть всі пояси українця.

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