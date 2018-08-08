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Ломаченко очолив рейтинг кращих боксерів світу, Усик увійшов в топ-10

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Олександр Усик та Василь Ломаченко
Олександр Усик та Василь Ломаченко

Два українця потрапили в список 10 кращих боксерів світу за версією Асоціації журналістів Америки, які пишуть про бокс (BWAA).

Василя Ломаченка поставили на вершину рейтингу кращих боксерів світу незалежно ваговій категорії. Цю позицію український боксер утримує вже третій місяць поспіль. Крім Ломаченко, в рейтингу з'явився ще один українець, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик.

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З невеликим відставанням від Ломаченка розташувався Теренс Кроуфорд, а трійку кращих боксерів замкнув Геннадій Головкін. Потенційний суперник Ломаченка Майкі Гарсія зайняв четверту сходинку.

Зазначимо, що росіянин Сергій Ковальов випав з топ-10 після поразки Елейдеру Альваресу, а його замінив британський 4-кратний чемпіон в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

Список кращих боксерів світу за версією BWAA

1. Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) – 216 очок, легка вага;
2. Теренс Кроуфорд (33-0, 24 КО) – 213 очок, перша напівсередня вага;
3. Геннадій Головкін (38-0-1, 34 КО) – 181 очко, середня вага;
4. Майкі Гарсія (39-0, 30 КО) – 160 очок, легка вага;
5. Еррол Спенс (24-0, 21 КО) – 131 очко, напівсередня вагу;
6. Наоя Інуе (16-0, 14 КО) – 106 очок, друга найлегша вага;
7. Срісакет Сор Рунгвісаі (46-4-1, 41 КО) – 105 очок, друга найлегша вага;
8. Олександр Усик (15-0, 10 КО) – 98 очок, важка вага;
9. Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) – 87 очок, середня вага;
10. Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО) – 70 очок, суперважка вага.

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Теги: Новини спорту Олександр Усик Василь Ломаченко Бокс
Джерело: 24 Канал
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