Ломаченко отримав пропозицію провести бій у Лондоні з олімпійським чемпіоном

Чемпіон світу у напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко може провести бій з американцем Хорхе Лінаресом. Однак в нього є й інші пропозиції, у тому числі і в Європі.

За словами віце-президента промоутерської компанії Top Rank Карла Морретті, Ломаченко може провести бій у Лондоні, а його суперником може стати колишній претендент на титул у легкій вазі британець Люк Кемпбелл.

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Люк Кемпбелл має 19 поєдинків у профірингу, 14 з яких закінчилися нокаутом. У двох боях він програв. Окрім того, він теж олімпійський чемпіон Лондона-2012, як і Ломаченко. Однак він виступав у ваговій категорії до 56 кг, у той час як Ломаченко виграв золоту медаль у ваговій категорії до 60 кг.