Український чемпіон світу у напівлегкій вазі за версією WBO (10-1, 8 КО) Василь Ломаченко вважає свого майбутнього суперника венесуельця Хохе Лінареса (44-3, 27 КО) дуже хорошим спортсменом з відмінною швидкістю та прекрасним інтелектом.

Про спортсмен заявив у коментарі ресурсу EsNews.

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"Лінарес – дуже швидкий, він має хороші руки, удар, оборонну та боксерський розум. Він є дуже хорошим спортсменом. Думаю, це буде моїм найскладнішим боєм у кар'єрі", – зауважив боксер.

Крім того, на думку Ломаченка, виграти третій титул за 13 поєдинків – це дуже швидко.

До слова, бій проти Лінареса стане для Ломаченка першим у категорії до 61,2 кілограма, оскільки раніше український чемпіон боксував у вазі до 58,9 кілограма.

Ломаченко оцінив свого майбутнього суперника Лінареса: відео