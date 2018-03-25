Ломаченко оцінив свого майбутнього суперника Лінареса
Український чемпіон світу у напівлегкій вазі за версією WBO (10-1, 8 КО) Василь Ломаченко вважає свого майбутнього суперника венесуельця Хохе Лінареса (44-3, 27 КО) дуже хорошим спортсменом з відмінною швидкістю та прекрасним інтелектом.
Про спортсмен заявив у коментарі ресурсу EsNews.
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"Лінарес – дуже швидкий, він має хороші руки, удар, оборонну та боксерський розум. Він є дуже хорошим спортсменом. Думаю, це буде моїм найскладнішим боєм у кар'єрі", – зауважив боксер.
Крім того, на думку Ломаченка, виграти третій титул за 13 поєдинків – це дуже швидко.
До слова, бій проти Лінареса стане для Ломаченка першим у категорії до 61,2 кілограма, оскільки раніше український чемпіон боксував у вазі до 58,9 кілограма.
Ломаченко оцінив свого майбутнього суперника Лінареса: відео
Нагадаємо, бій Ломаченко – Лінарес відбудеться 12 травня. Імовірно, зустріч пройде в американському Нью-Йорку. До слова, переможуць поєдинку може здобути набагато більше чемпіонських пасків, аніж очікувалося.