У суботу, 8 грудня (ніч на 9 грудня в Україні), чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) в Нью-Йорку, на Madisson Square Garden, проведе свій перший об'єднавчий бій у кар'єрі. Суперником українця буде володар титулу WBO в цьому дивізіоні Хосе Педраса (25-1, 12 КО). Букмекери оцінили шанси боксерів на перемогу.

Варто зазначити, що поразка Василя Ломаченка у цьому бою вважатиметься надзвичайною сенсацією. Жодна з букмекерських контор не вірить у перемогу Хосе Педраси. Коефіцієнти на перемогу українця відрізняються незначно і є дуже малими, у той час як коефіцієнти на перемогу пуерториканця дуже сильно різняться.

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Так, у William Hill на перемогу українця виставили коефіцієнт 1,03. У той час як на Педрасу – 11,00. Нічия у цьому бою – 26,00. Варто відзначити, що у букмекерській конторі виставили коефіцієнт 1,40 на те, що Ломаченко переможе нокаутом (коефіцієнт 21,00 на те, що нокаутом переможе Педраса). Щодо раундів, то більша ймовірність того, що це станеться у другій половині 12-раундового протистояння – 2,37 на перемогу у 7-12 раундах проти 2,87 на перемогу у 1-6 раундах.

Варто зазначити, що найменший коефіцієнт на перемогу Ломаченка виставили у "Фаворит спорт" – 1,01. Перемога його суперника – 16,00 (що є найвищим коефіцієнтом із запропонованих). Нічия – 34,00. Дострокова перемога Ломаченка – 1,27. Окрім того, коефіцієнт на те, що бій не буде тривати 12 раундів, склав 1,26. На те, що "бій пройде встановлену кількість раундів" – 3,50.

У PariMatch теж доволі низький коефіцієнт на те, що у цьому бою переможе Ломаченко – 1,04. Це найбільший показник із запропонованих букмекерських контор. При цьому що на перемогу Педраси коефіцієнт 12,00. Нічия у бою – 27,00. Їх експерти теж більше схиляються до того, що Ломаченко переможе у другій половині бою – коефіцієнт 2,15 на перемогу у 7-12 раундах проти 2,75 на перемогу у 1-6 раундах. Для прикладу, перемога Педраси в 1-6 та 7-12 раундах отримала однаковий показник – 35,00.

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Експерти з Marathon bet оцінили перемогу Ломаченка коефіцієнтом 1,034. Перемога Педраси – 12,50. На те, що бій не визначить переможця – 26,00. Перемога Ломаченка нокаутом (у тому числі технічним) чи відмовою суперника – 1,43, а по очкам – 3,30.

Нагадаємо, бій Ломаченка проти Педраси відбудеться у суботу, 8 грудня (ніч на 9 грудня в Україні). Онлайн поєдинку, відео бою та його огляд – на сайті 24 Каналу.