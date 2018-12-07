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      Ломаченко переважив Педрасу на церемонії зважування: відео

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      Ломаченко – Педраса: результати зважування
      Ломаченко – Педраса: результати зважування

      Чемпіон світу WBA Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) і його наступний суперник володар титулу WBO Хосе Педраса (25-1, 12 КО) пройшли офіційну процедуру зважування.

      Обидва боксери вклалися у ліміт. Ломаченко показав на вагах 60,96 кг, Педраса – 60,87 кг. Ліміт легкої ваги становить 61,235 кг.

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      Зазначимо, що Ломаченко поступається Педрасі у зрості – 175 см проти 170 см.

      Нагадаємо, що бій Ломаченко-Педраса відбудеться 8 грудня на рингу малої арени комплексу Madison Square Garden в Нью-Йорку (США).

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Ломаченко – Педраса Василь Ломаченко
      Джерело: 24 Канал
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