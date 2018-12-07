Ломаченко переважив Педрасу на церемонії зважування: відео
Чемпіон світу WBA Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) і його наступний суперник володар титулу WBO Хосе Педраса (25-1, 12 КО) пройшли офіційну процедуру зважування.
Обидва боксери вклалися у ліміт. Ломаченко показав на вагах 60,96 кг, Педраса – 60,87 кг. Ліміт легкої ваги становить 61,235 кг.
Читайте також: Ломаченко – Педраса: прогноз букмекерів на чемпіонський поєдинок
Зазначимо, що Ломаченко поступається Педрасі у зрості – 175 см проти 170 см.
Нагадаємо, що бій Ломаченко-Педраса відбудеться 8 грудня на рингу малої арени комплексу Madison Square Garden в Нью-Йорку (США).
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Підозрюваного у вбивстві, який втік із зали Голосіївського суду, затрималисьогодні , 23:12
-
Константинополь вирішив позбавити митрополита УПЦ МП Онуфрія титулу: текст документусьогодні , 21:13
-
"Війни з Росією як не було": у Кропивницькому провайдер транслював 8 пропагандистських каналівсьогодні , 20:18
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
"Williams" поїде до Валенсії без нового боліда18 січня 2011 , 18:22
Кубок Світу: Марліс Шильд виграла перший слалом у сезоні28 листопада 2011 , 12:26
Офіційний матч Хорватія - Україна не транслюватимуть28 травня 2014 , 14:33