Ломаченко подарував свої боксерські рукавички знаменитому футболісту
Чемпіон світу з боксу в другій напівлегкій вазі за версією WBO, українець Василь Ломаченко подарував свої боксерські рукавички Кріштіану Роналду – найкращому футболістові світу, володарю "Золотого м'яча", форварду "Реала" і збірної Португалії.
Про це у своєму Instagram повідомив менеджер українського боксера Егіс Клімас.
"Було приємно зустрітися з найкращим, з Кріштіану Роналду, і передати йому подарунок від найкращого, від Василя Ломаченка", – мовиться у дописі Клімаса.
Читайте також: На Ломаченка в Нью-Йорку накинувся щасливий фанат: емоційне відео
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі