Ломаченко подарував свої боксерські рукавички знаменитому футболісту

Чемпіон світу з боксу в другій напівлегкій вазі за версією WBO, українець Василь Ломаченко подарував свої боксерські рукавички Кріштіану Роналду – найкращому футболістові світу, володарю "Золотого м'яча", форварду "Реала" і збірної Португалії.

Про це у своєму Instagram повідомив менеджер українського боксера Егіс Клімас.

"Було приємно зустрітися з найкращим, з Кріштіану Роналду, і передати йому подарунок від найкращого, від Василя Ломаченка", – мовиться у дописі Клімаса.

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