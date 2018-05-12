Ломаченко похизувався престижною нагородою перед боєм з Лінаресом
Український боксер, чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко отримав звання "Боксер року" від Американської асоціації боксерських журналістів. (Boxing Writers Association of America’s, BWAA)
Нагородження відбулося напередодні бою Ломаченко – Лінарес у Нью-Йорку.
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Окрім того, нагороду найкращого тренера отримав батько та тренер Василя – Анатолій Ломаченко.
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Ще одну нагороду отримав Егіс Клімас – менеджер українського чемпіона.
Джерело: 24 Канал
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