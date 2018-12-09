Ломаченко похвалився чемпіонською командою після перемоги над Педрасою: фото

Український боксер Василь Ломаченко переміг Хосе Педрасу та став чемпіоном світу за версіями WBA та WBO.

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Після поєдинку, який тривав усі 12 раундів, Ломаченко зробив фото зі своєю командою. Окрім тренерів, серед яких і його батько Анатолій Ломаченко, на фото також два боксери-чемпіони: Олександр Усик та Олександр Гвоздик. Вони підтримували Василя у цьому бою.

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