Ломаченко похвалився чемпіонською командою після перемоги над Педрасою: фото
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Український боксер Василь Ломаченко переміг Хосе Педрасу та став чемпіоном світу за версіями WBA та WBO.
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Після поєдинку, який тривав усі 12 раундів, Ломаченко зробив фото зі своєю командою. Окрім тренерів, серед яких і його батько Анатолій Ломаченко, на фото також два боксери-чемпіони: Олександр Усик та Олександр Гвоздик. Вони підтримували Василя у цьому бою.
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Джерело: 24 Канал
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