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Ломаченко показав спортзал у підвалі школи, в якому починав займатися боксом: відео

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко

Український боксер Василь Ломаченко, який проводить відпустку в Україні, показав на відео спортзал, в якому він робив перші кроки у боксі.

Сам спортзал розміщено у підвалі школи. За словами Ломаченка, все, що змінилося з тих часів, коли він починав шлях у боксі у 2006 році – поміняли двері.

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При цьому інвентар залишився ще відтоді, коли тут тренувався Ломаченко.

Відео, як виглядає спортзал, де починав займатися боксом Василь Ломаченко

Варто додати, що тренером Василя Ломаченко був його батько Анатолій Ломаченко. Він також тренував Олександра Усика, і був в куті рингу на поєдинку, де Усик став абсолютним чемпіоном світу.

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Теги: Новини спорту Бокс Василь Ломаченко
Джерело: 24 Канал
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