Ломаченко показав, як він впевнено грає в баскетбол: відео

Чемпіон світу з боксу у за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко не лише боксує. Спортсмен активно займається й іншими видами спорту.

Під час відпочинку у Білгороді-Дністровському, звідки родом Ломаченко, боксер вирішив зіграти у баскетбол. Варто зазначити, що робив він це у спортзалі школи №5, де починав займатися боксом. Та для того, щоб зіграти у баскетбол, довелося зараз прибрати боксерські груші.

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Нагадаємо, перед цим Ломаченко ще й зіграв у хокей просто неба під час відпочинку.

До слова, Василь Ломаченко може втратити один з чемпіонських поясів.

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