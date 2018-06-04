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Ломаченко пообідав разом зі Сталлоне: відео

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Василь Ломаченко пообідав зі Сталлоне
Василь Ломаченко пообідав зі Сталлоне

Український боксер Василь Ломаченко, який поки відновлюється після операції у Лос-Анджелесі, проводить час у зірковій компанії.

Цього разу він пообідав разом із зіркою Голлівуду Сильвестром Сталлоне. Відповідне відео опубліковане на сторінці Ломаченка у Instagram.

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Ломаченко у компанії промоутера обідають зі Сильвестром Сталлоне

 

Great lunch with @officialslystallone @klimasmanagement and Dr.ELAttrache great company.

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Нагадаємо, Василь Ломаченко переніс операцію на плечі у Лос-Анджелесі 31 травня. Травму він отримав під час поєдинку проти Хорхе Лінареса, якого переміг нокаутом у 10 раунді, та став чемпіоном світу за версією WBC. Відновлення українця триватиме до жовтня, а вийти на ринг Ломаченко зможе лише у грудні. Однак він вже назвав ім'я свого майбутнього суперника.

Теги: Новини спорту Бокс Василь Ломаченко
Джерело: 24 Канал
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