Ломаченко пообідав разом зі Сталлоне: відео
Український боксер Василь Ломаченко, який поки відновлюється після операції у Лос-Анджелесі, проводить час у зірковій компанії.
Цього разу він пообідав разом із зіркою Голлівуду Сильвестром Сталлоне. Відповідне відео опубліковане на сторінці Ломаченка у Instagram.
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Ломаченко у компанії промоутера обідають зі Сильвестром Сталлоне
Нагадаємо, Василь Ломаченко переніс операцію на плечі у Лос-Анджелесі 31 травня. Травму він отримав під час поєдинку проти Хорхе Лінареса, якого переміг нокаутом у 10 раунді, та став чемпіоном світу за версією WBC. Відновлення українця триватиме до жовтня, а вийти на ринг Ломаченко зможе лише у грудні. Однак він вже назвав ім'я свого майбутнього суперника.
Джерело: 24 Канал
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