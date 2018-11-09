Ломаченко потренувався на узбережжі океану: фото
Чемпіон світу WBA в легкій вазі Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) продовжує підготовку до бою проти володаря титулу WBO Хосе Педраси (25-1, 12 КО).
На сторінці в Instagram український боксер показав, як проводить тренування на пляжі.
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Нагадаємо, що свій наступний бій Ломаченко проведе проти Хосе Педраси 8 грудня Нью-Йорку на арені Madison Square Garden. На кону поєдинку стоятимуть пояси WBA і WBO.
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Джерело: 24 Канал
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