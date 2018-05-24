Ломаченко позбувся одного зі своїх чемпіонських поясів
Легендарний український боксер Василь Ломаченко відмовився від одного зі своїх чемпіонських поясів.
Йдеться про чемпіонський пояс WBO у другій напівлегкій вазі. Про це інформує профільне видання boxingscene.com.
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Таким чином Василь Ломаченко продовжить виступи у легкій вазі.
Перший бій у легкій вазі український чемпіон провів 12 травня у бою проти венесуельця Хорхе Лінареса, нокаутувавши його у десятому раунді.
У цьому бої Ломаченко завоював титул WBA.
Титул WBO в другій напівлегкій вазі українець здобув у червні 2016 року у бою проти пуерториканця Романа Мартінеса.
Напередодні один із найпопулярніших спортивних телеканалів планети ESPN поставив українського боксера Василя Ломаченка на перше місце у власному рейтингу незалежно від вагової категорії.