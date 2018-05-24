12:33
24 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    25°C 17°C
  • субота
    21°C 13°C
  • неділя
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бабусі Володі Путіна. Бутафорний центр
Вєсті Кремля
22:44, 23 травня
Вєсті.UA. Політ Луценка. Нова професія Іво Бобула
Вєсті.UA
21:13, 23 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, 23 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Ломаченко позбувся одного зі своїх чемпіонських поясів

464 Читать новость на русском
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Getty images

Легендарний український боксер Василь Ломаченко відмовився від одного зі своїх чемпіонських поясів.

Йдеться про чемпіонський пояс WBO у другій напівлегкій вазі. Про це інформує профільне видання boxingscene.com.

Читайте також: Ломаченко може провести бій одразу за чотири чемпіонські пояси

Таким чином Василь Ломаченко продовжить виступи у легкій вазі.

Перший бій у легкій вазі український чемпіон провів 12 травня у бою проти венесуельця Хорхе Лінареса, нокаутувавши його у десятому раунді.

У цьому бої Ломаченко завоював титул WBA.

Титул WBO в другій напівлегкій вазі українець здобув у червні 2016 року у бою проти пуерториканця Романа Мартінеса.

Напередодні один із найпопулярніших спортивних телеканалів планети ESPN поставив українського боксера Василя Ломаченка на перше місце у власному рейтингу незалежно від вагової категорії.

via GIPHY

 

Теги: Новини України Василь Ломаченко Бокс Новини спорту Нагороди
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Креативный класс – спасатели Украины?
сьогодні, 12:00 Креативный класс – спасатели Украины?
Андрій Доценко 384
Від Москви до Нью-Йорка: скільки закордонної нерухомості задекларували нардепи
сьогодні, 12:26 Від Москви до Нью-Йорка: скільки закордонної нерухомості задекларували нардепи
44
Советы выпускникам из школы: самые востребованные профессии в будущем
сьогодні, 08:45 Советы выпускникам из школы: самые востребованные профессии в будущем
Ілля Кенігштейн 3528
Іво Бобул в ексклюзивному інтерв'ю розповів про свою передвиборчу програму
23 травня, 22:54 Іво Бобул в ексклюзивному інтерв'ю розповів про свою передвиборчу програму
Євген Назаренко 1577
Що означає зміна риторики Тимошенко
23 травня, 21:51 Що означає зміна риторики Тимошенко
Микола Давидюк 7236
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук