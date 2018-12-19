Ломаченко про релігію: не дуже хотів би говорити про це на публіку
Чемпіон світу в легкій ваговій категорії WBO і WBA Василь Ломаченко розповів про релігію у своєму житті.
Ломаченко в інтерв'ю Tribuna.com назвав питання релігії інтимним.
Читайте також: Як "жертва російської пропаганди" Усик розплатиться за свої гучні вчинки та висловлювання
"Це інтимно. Це моє особисте, моя віра в Бога. Те, як я до цього ставлюся, це особисто моя думка", – сказав Ломаченко. "Говорити про це на публіку не дуже хотів би", – додав Василь.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді29 квітня 2010 , 21:30
"Торонто" вийшло на друге місце в східній конференції3 листопада 2011 , 09:03
Маркевич може очолити "Дніпро" вже сьогодні23 травня 2014 , 09:54
Мессі та Анчелотті підтримали хворого на рак 3-разового володаря "Золотого м'яча"23 жовтня 2015 , 22:54