Ломаченко про релігію: не дуже хотів би говорити про це на публіку

Чемпіон світу в легкій ваговій категорії WBO і WBA Василь Ломаченко розповів про релігію у своєму житті.

Ломаченко в інтерв'ю Tribuna.com назвав питання релігії інтимним.

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"Це інтимно. Це моє особисте, моя віра в Бога. Те, як я до цього ставлюся, це особисто моя думка", – сказав Ломаченко. "Говорити про це на публіку не дуже хотів би", – додав Василь.

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